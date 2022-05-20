Москва, 20 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Осенью 2022 года в России легковые автомобили, электроника и бытовая техника, качественная одежда и обувь подорожают достаточно сильно — на 20-50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Рост

«Можно согласиться с прогнозами о том, что осенью российский потребительский рынок ждет сложный период. Но о глобальном дефиците и значительном росте цен я бы не говорил, тем более что ситуация неоднородна в разрезе товарных групп и внутри них, — сказал Чеглов. — Но по отдельным товарным группам такой сценарий возможен. Многое будет зависеть от развития параллельного импорта, которому правительство совершенно справедливо уделяет много внимания. Однако, несмотря на заявление Минпромторга о старте параллельного импорта уже в ближайший месяц, я бы ожидал, что внедряемые схемы в лучшем случае заработают к осени, а в значимых масштабах — все же к концу 2022 года. Здесь на нашей стороне будет «призрак» зимы, а значит, продажи теплоресурсов поддержат рубль и потребительский рынок».

По его мнению, легковые автомобили, электроника и бытовая техника, качественная одежда и обувь подорожают достаточно сильно — на 20-50% — на фоне дефицита отдельных позиций.

«Структурно не в лучшую сторону изменится ассортимент. Наиболее дефицитными будут товары, которые в России только собирались и имеют сложную комплектацию. Например, автомобили, медицинское оборудование», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 жители РФ более активно начали скупать российскую бытовую технику.