Москва, 20 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали двоих участников вооружённого нападения на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, сообщает 20 мая пресс-служба СК.

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По данным СК, задержанные Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров являются уроженцами Нефтекумского района Ставрополья.

Им инкриминируется ряд преступлений, совершённых по статьям 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ.

Следствие располагает доказательствами того, что задержанные под общим руководством Басаева и Хаттаба осуществили нападение на Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли 33 человека.