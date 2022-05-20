Тюмень, , 10:24 — REGNUM В Тюмени с 20 мая возобновлена работа польского ритейлера одежды компании LPP. А именно брендов Reserved, House, Cropp, сообщает «Тюменская линия».

Бренды Lifeglobe.net

Компания заявила о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

«В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP SA, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальное заявление компании.

Отмечается, что LPP Group закрыл свои магазины в России и онлайн-продажи товаров 29 марта 2022 года из-за санкций, введённых Евросоюзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, McDonald’s (США) продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

Читайте ранее в этом сюжете: Mcdonald’s раскрыл покупателя своего российского бизнеса