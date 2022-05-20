Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM На Камчатке продолжают готовиться к туристическому наплыву и увеличивают количеств мест размещения, об этом в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю» 20 мая рассказал губернатор Владимир Солодов.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В крае работают 167 коллективных средств размещения. Существующие гостиницы, отели и базы отдыха проводят модернизацию.

Ведётся строительство комплексов «Шале» и «Хонка Камчатка».

«Мы видим целый ряд отелей, которые расширились. Это и «Спутник», и «Лагуна», которые ввели большое количество мест размещения. При этом у каждого из них есть планы по расширению. «Снежная долина» тоже к ним подключается. В этом году там будут строить быстровозводимые модульные отели. С одной стороны, они будут реализованы в таком минималистичном ключе, с другой — будет сохранён весь необходимый комфорт для пребывания на природе, но самое главное — строительство завершиться в течение одного сезона», — отметил Солодов.

Модульные отели будут возведены благодаря поддержки правительством РФ туристических регионов — Камчатке на это выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который 16 мая прибыл на Камчатку, начал свою работу в крае с совещания по развитию туризма в регионе.

«Какого-то качественного рывка, какого-то фундаментального изменения в качестве и количестве гостиничных номеров на Камчатке не наблюдается», — отметил полпред.