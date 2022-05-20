Ульяновск, 20 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ульяновске после вмешательства надзорного ведомства запрещено строительство многоквартирного дома по улице Клубная. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM На стройке

По данным надзорного ведомства, в августе 2021 года мэрия Ульяновска выдала разрешение на строительство многоэтажки на участке по улице Клубная, 1А. Правоохранители заявляют, что данное решение утратило силу после представления прокуратуры из-за игнорирования застройщиком требований пожарной безопасности.

Прокурор Железнодорожного района выехал на данный объект для проверки поступившей информации о продолжении строительства и установил, что здесь шёл ряд работ — в частности, устройство монолитного железобетонного ростверка и кирпичной кладки, монтаж блоков и плит перекрытия цокольного этажа.

«Прокуратура считает, что застройщиком проводились по сути работы, направленные на возведение фундамента объекта капитального строительства в отсутствие действующего разрешения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете строительных работ по улице Клубная, которые шли под видом консервации. В ведомстве заявляют, что в настоящее время незаконное возведение объекта прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году прокуратура требовала снести несколько аварийных зданий в одном из сёл Мелекесского района Ульяновской области. Кроме того, ранее суд удовлетворил требование о консервации недостроенного объекта на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске.

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