Хельсинки, 20 мая 2022, 10:44 — REGNUM Власти Финляндии ожидают 20 мая прекращения поставки природного газа из России, сообщает финское издание Yle.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 мая финская государственная компания Gasum объявила, что не приняла предложенную Россией новую схему оплаты поставок газа в рублях и ожидает, что поставки природного газа прекратятся 20 или 21 мая.
«Отключение подачи газа не будет иметь большого значения для финской энергосистемы. При этом отдельные компании могут испытать трудности», — отметил генеральный директор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля.
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