Хельсинки, , 10:44 — REGNUM Власти Финляндии ожидают 20 мая прекращения поставки природного газа из России, сообщает финское издание Yle.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 мая финская государственная компания Gasum объявила, что не приняла предложенную Россией новую схему оплаты поставок газа в рублях и ожидает, что поставки природного газа прекратятся 20 или 21 мая.

«Отключение подачи газа не будет иметь большого значения для финской энергосистемы. При этом отдельные компании могут испытать трудности», — отметил генеральный директор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля.

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