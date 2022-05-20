Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону проект реконструкции участка проспекта Стачки обойдётся в 29,2 млн рублей. Муниципальный контракт с подрядчиком уже заключён. Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Дорога

Власти намерены провести реконструкцию дороги по проспекту Стачки от улицы Зорге до переулка Мастерового со строительством участка дороги от переулка Мастерового до улицы Курсантов.

«Последующая реализация проекта приведет к снижению существующих транспортных заторов и разгрузки улично-дорожной сети в западной части города, также соединительный участок от проспекта Стачки до жилого района Левенцовский позволит организовать альтернативные пути сообщения транспортных средств между данным районом и Западным жилым массивом», — написал Логвиненко.

До 1 июня 2023 года подрядчик должен провести инженерные изыскания, определить границы полосы отвода для размещения дороги, подготовить план трассы проектируемой дороги, получить положительное заключение госэкспертизы.

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