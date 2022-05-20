Москва, , 10:21 — REGNUM АО «Телеканал 360» обратилось с двумя исками к корпорации Google, ООО «Гугл» и Google Ireland Limited. Арбитраж Москвы оставила одно заявление без движения до 10 июня 2022 года, а второе рассмотрит 14 июля, передаёт ИА REGNUM.

Суд Regalacademy.org

Первый иск подан 6 мая 2022 года, второй — 16 мая. В обоих случаях речь идёт о разблокировке аккаунта телеканала на YouTube, а также выплате судебной неустойки в случае неисполнения решения суда — по 100 тыс. рублей за каждый день. По одному из исков приняты обеспечительные меры — «в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл». Сумма ареста оценивается в 0,5 млрд рублей.

Иск к той же корпорации подало и ОАО «Телерадиокомпания вооруженных сил Российской Федерации «Звезда», чей иск подан 17 мая 2022 года. В качестве третьего лица участвует Роскомнадзор.

Напомним, ранее стало известно о планах российской «дочки» американской корпорации — ООО «Гугл» обратиться с иском о собственном банкротстве. Фирма принадлежит американской компании «ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФГУП «ВГТРК», в активе которого четыре крупных российских телеканала, радиокомпании, также обратилось с двумя заявлениями к американской корпорации и её ирландской и российской «дочкам». Дела начнут рассматривать 21 июня и 7 июля. Вероятно, речь идёт о требовании разблокировать аккаунты телеканалов медиахолдинга в видеосервисе.

Телеканалу «Царьград», чей аккаунт на видеосервисе был заблокирован, удалось не только выиграть суд о разблокировке, но и взыскать 1 млрд рублей неустойки. Это стало своего рода прецедентом и примером для других компаний, чьи аккаунты были заблокированы.