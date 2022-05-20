Москва, 20 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Поставляемое странами Запада киевскому режиму вооружение не удовлетворяет потребности киевских боевиков и не может повысить боеспособность ВСУ. Такое мнение 20 мая высказал журналист Андрей Руденко в эфире телеканала RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«То количество вооружения, которое поставляется Западом, не может пополнить боеспособность армии ВСУ, это капля в море», — сказал он.

При этом Руденко отметил, что поставленные США 90 гаубиц М777 и 45 тыс. снарядов к ним позволит воевать таким боекомплектом, по его словам, только в течение трех дней, так как при наступлении один ствол ежедневно выпускает в среднем до одной тысячи боеприпасов.

«Это так, для поддержания штанов, возможности отойти подразделениям ВСУ в крупные города и там уже укрепляться. Тактика террористическая: не жалея ни себя, ни собственный народ», — добавил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел Горловки.