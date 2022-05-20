Южно-Сахалинск, 20 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом китообразных — малым плавуном или плавуном Сато. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного природного заповедника «Курильский».

kurilskiy.ru Малый плавун

До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южный (Berardius arnuxii) в южном полушарии. В 2019 году японские учёные опубликовали официальное описание нового вида, дав ему научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато).

Впервые встретить представителей нового вида плавуна в природе удалось специалистам летом 2021 года во время научной экспедиции в Кунаширском проливе между Россией и Японией. Однако прежде чем объявлять об уникальной находке учёные провели в лаборатории генетический анализ биопсийного материала, и было подтверждено, что встреченные киты — действительно малые плавуны.

Семейство китообразных (Ziphiidae) — одна из наименее изученных групп китообразных, поскольку большую часть своей жизни они проводят на глубине и на поверхности появляются редко. Поэтому некоторые виды этого семейства были открыты совсем недавно, в том числе его третий представитель Berardius.

Читайте также: На Галапагосских островах заново открыли новый вид черепах

В 2022 году исследователи планируют продолжить исследования в районе Кунашира, чтобы расширить знания ученых об этих уникальных млекопитающих.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта министерство окружающей среды Эквадора подтвердило открытие на Галапагосских островах нового вида черепах. Черепахи вида Chelonoidis chathamensis были известны ранее, но считались вымершими.