Гаага, Нидерланды, 20 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово 18 мая приговорил к 4,5 годам заключения руководителей Организации ветеранов борьбы Армии освобождения Косово (УЧК) Хюсни Гуцати и Насима Харадиная, распространивших персональные данные засекреченных свидетелей трибунала, а также в течение нескольких предшествовавших месяцев оказывавших давление на свидетелей обвинения. Также их приговорили к уплате штрафа размером 100 евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, утечка данных из Гааги в Косово произошла в сентябре 2020 года, однако за прошедшее время до сих пор не выяснено, кто доставил папки с секретными материалами в офис Организации ветеранов борьбы УЧК, что подтвердили в самом Спецтрибунале.

По словам косовского юриста Артана Черкини, то, что причастные к утечки информации не найдены, повредило и судебному процессу против Гуцати и Харадиная. При этом представительница Косовского института правосудия Медина Кадриу призвала Спецтрибунал по Косово более прозрачно отчитываться о проводимых работах, в том числе и о тайных поисках лиц, выдавших засекреченные сведения.