Волгоград, , 11:01 — REGNUM Официальный статус «Житель осаждённого Сталинграда», обладатели которого получат социальные выплаты, вводится в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Сергей Струнников. Сталинград. Учительница с детьми на улице разрушенного Сталинграда. Март 1943

Законопроект о соцподдержке жителей осаждённого Сталинграда 19 мая обсудил профильный комитет думы. Предполагается, что помощь будут получать все, кто жил в городе в период Сталинградской битвы вне зависимости от возраста. На эти цели в 2022 году планируется выделить порядка 23 млн рублей.

«В настоящее время в соответствии с действующим законодательством для детей военного Сталинграда предусмотрены ежемесячная денежная выплата, компенсация 50% стоимости полученных жилищно-коммунальных услуг и ежегодная выплата в связи с празднованием победы в Сталинградской битве. Изменениями областного Социального кодекса предлагается перечисленные меры соцподдержки распространить на всех (независимо от возраста) граждан, находившихся на территории Сталинграда в период боевых действий с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. В результате появится новая категория — «Жители осажденного Сталинграда» и количество региональных льготников расширится», — уточнили в облдуме.

По данным на 1 мая 2022 года, число жителей осаждённого Сталинграда составляло 4 835 человек.