Магас, , 10:09 — REGNUM В Ингушетии отметят новый для республики праздник — День ингушских башен. В 2022 году его будут праздновать впервые — праздник учрежден в прошлом году главой региона Махмудом-Али Калиматовым. Датой проведения мероприятия в нынешнем году станет 21 мая, а вообще, согласно указу, праздник будет ежегодно отмечаться в третью субботу мая, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Ингушетия Тимур Зиев / Timur Ziev

Важность нового праздника для жителей республики объясняется тем, что само название ингушей «гIалгIай» происходит от слова гIала (башня), что в переводе означает «жители башен». По случаю праздника 21мая 2022 года будут проведены общественные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия.

Отметим, башни Ингушетии являются символом региона, всего их насчитывается на территории республики около пяти тысяч. Наиболее известные башенные комплексы — Таргим, Хамхи, Эгикал, Эрзи, Вовнушки.