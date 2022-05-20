Москва, , 11:10 — REGNUM На сайте национальныепроекты. рф в поддержку нацпроекта «Безопасные качественные дороги» создан интерактивный тест «Легенды дорог», который поможет водителям транспортных средств и пешеходам проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части. Разработчиками теста являются ГУОБДД МВД России и АНО «Национальные приоритеты».

Интерактивный тест «Легенды дорог» Цитата со страницы сайта национальныепроекты. рф

Как отметил заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, задания ориентированы на широкую аудиторию и охватывают основные положения правил дорожного движения:

«Пройти тест можно на сайте национальныепроекты. рф. Задания, подготовленные при нашем участии, ориентированы на широкую аудиторию и охватывают основные положения правил дорожного движения. В основе вопросов теста — смоделированные ситуации, с которыми ежедневно сталкивается каждый участник дорожного движения.

Вопросы и ответы на задания позволяют вспомнить основы безопасного перехода проезжей части дороги, проезда перекрестков, движения вблизи трамвайных остановок и многое другое. Яркая форма подачи материала облегчает повторение и усвоение знаний, необходимых для безопасного участия в дорожном движении».

После ответа на все вопросы пользователь получает карточку-статус с персонажем, профиль которого иносказательно указывает на имеющиеся пробелы в знании ПДД. Полученной карточкой пользователи могут поделиться в своих социальных сетях.

В Алтайском крае одним из первых тест прошел юрист Александр Молотов, допустив всего одну небольшую неточность в ответе. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он признался, что сервис ему понравился.

«Да, сервис хороший. В том смысле, что вопросы и ситуации из теста все жизненные, с которыми автолюбители буквально каждый день сталкиваются. Полагаю, что подобные сервисы следует развивать и популяризировать — у водителей (да и пешеходов тоже) должна быть постоянная возможность проверять свои знания ПДД, ведь от них зависит не просто ситуация на дорогах, но зачастую жизнь и здоровье участников дорожного движения».

Повышение безопасности участников дорожного движения — наиболее значимая составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги», одна из его целей — к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. По итогам 2021 года число ДТП уменьшилось на 8,1%, а количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на российских дорогах сократилось на 7,9%.

Положительной динамики в вопросе снижения показателей смертности удалось добиться благодаря реализации комплекса мер — от продуманных технологических решений до успешной профилактической работы с участниками дорожного движения. Так, согласно показателям 2021 года, в российских регионах установлено более 172 тыс. дорожных знаков, более 1,2 млн пог. м барьерного ограждения, более 204 тыс. пог. м пешеходного ограждения, более 848 тыс. пог. м освещения, более 2,5 тыс. светофоров, а также нанесено более 19 млн пог. м разметки.

Успешно реализуются программы, нацеленные на повышение уровня осведомленности граждан о правилах безопасного поведения при участии в дорожном движении. При этом интерактивные тесты являются одним из наиболее эффективных и всем доступных механизмов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).