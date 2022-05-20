Берлин, 20 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может стать членом НАТО после завершения военных действий. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости.

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

Мельник считает, что Украина может стать членом НАТО не «в разгар войны». Однако предположил, что это может произойти сразу после завершения военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по военным преступлениям киевского режима.