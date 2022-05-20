Москва, 20 мая, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Во время спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российские Воздушно-космические силы (ВКС) применяют истребители пятого поколения Су-57. Об этом 20 мая рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Сухой Су-57

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что Су-57 используются вне зоны активного поражения вражескими средствами ПВО и применяют ракетное вооружение. При этом отмечается, что у ТАСС нет официальной информации по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике.