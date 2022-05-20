Майами, США, 20 мая, 2022, 10:06 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Майами Хит» во втором матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:102.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 29 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 27 очков.

Таким образом, «Бостон» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 22 мая.