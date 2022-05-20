Стокгольм, , 10:06 — REGNUM Шведская Embracer Group в очередном финансовом отчёте заявила, что видит «большой потенциал» в приобретаемых у Square Enix игровых франшизах. Об этом 20 мая сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Компания дала понять, что заметила «ошеломляющую и положительную» реакцию геймеров на новость о том, что с покупкой студий Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal издатель получит контроль над такими известными франшизами, как Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain и другими.

«Мы видим большой потенциал не только в сиквелах, но и в ремейках, ремастерах, спин-оффах, а также трансмедийных проектах», — отметила Embracer Group.

Напомним, 2 мая 2022 года ИА REGNUM сообщило, что японская компания Square Enix решила продать вышеупомянутые студии шведскому издателю, который в последние годы постоянно расширяет своё портфолио. Многих экспертов и рядовых геймеров обрадовала новость, поскольку ранее Square Enix неоднократно критиковали за то, что компания не использует потенциал франшиз.

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