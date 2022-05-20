Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Движение транспорта по съезду с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга восстановлено по временной схеме, сообщили 20 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Однако поврежденный надземный переход пришлось разобрать.

На КАД демонтировали надземный пешеходный переход. пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 мая водитель грузовика при движении по съезду №3 (съезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД) не справился с управлением и опрокинул контейнер на проезжую часть.

Обошлось без пострадавших, однако контейнер задел опору надземного перехода, что спровоцировало угрозу обрушения конструкции. В результате надземный переход на развязке КАД Петербурга с Пулковским шоссе был демонтирован.

«Движение транспорта по съезду с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД Санкт-Петербурга (федеральная трасса А-118) восстановлено по временной схеме с 01:20 мск 20 мая», — сообщили в пресс-службе дорожного управления.

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