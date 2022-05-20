Кызыл, 20 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На территории Тувы к утру 20 мая действует десять лесных пожаров на общей площади 2677 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

«За сутки локализован 1 лесной пожар на общей площади 525 га, кроме того на территории ФГБУ ГПБЗ «Убсунурская котловина» ликвидирован 1 лесной пожар на общей площади 1875 га», — отметили в ведомстве.

По данным Главного управления МЧС по региону, в борьбе с пожарами задействовано 334 человека, 32 единицы техники. На территории Тоджинского района задействован вертолёт Ми-8.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в ближайшие сутки не будет помогать спасателям. Синоптики прогнозируют в Туве сильный ветер и чрезвычайную пожароопасность.