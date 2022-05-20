Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Комплекс ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» на Васильевском острове Санкт-Петербурга более чем за 300 млн рублей приобрела компания ООО «Арсенал–6», которая связана с семьёй миллиардеров Лаптевых. Об этом 20 мая сообщает «Деловой Петербург».

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Здание «ГОИ им. С. И. Вавилова»

Здания ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» на Биржевой линии Васильевского острова достались единственному участнику торгов. Учредителем компании, которая приобрела объекты, является Светлана Бурилова. Организация связана с девелоперской компанией «Арсенал» семьи миллиардеров Лаптевых.

Новому владельцу теперь принадлежат здания общей площадью в шесть тысяч кв. метров. Часть из них является объектами культурного наследия. Эксперты предполагают, что в зданиях можно создать офисы или апартаменты.

«Приспособить здания под номерной фонд реально, но нужно учитывать существующие большие актовые залы, лестницы и прочие объекты, которые снижают возможность размещения большего количества юнитов, а по факту — продаваемой площади, — считает управляющий директор Fizika Development Александр Кравцов.

Тем не менее, по словам эксперта, престижное расположение комплекса позволит новому владельцу окупить вложения, так как на объект ожидается повышенный спрос.

Напомним, что комплекс зданий ГОИ им. С. И. Вавилов был выставлен на торги в конце марта из-за банкротства. При этом изначально стоимость объекта составляла 368,8 млн рублей.