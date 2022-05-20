Уфа, , 10:05 — REGNUM Штрафы за торговлю в неустановленных местах отменили в Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Несанкционированная торговля T. me/nsk54_official

Сообщается, что в регионе вступил в силу закон, который временно отменяет штрафы за уличную торговлю и оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных местах: приостановлено действие статьи 13.16 кодекса Башкирии об административных правонарушениях.

«Как правило, в неустановленных местах пенсионеры продают фрукты-ягоды со своего огорода, картошку и домашние заготовки. Для них небольшие деньги, вырученные за труд, — хорошее подспорье», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что штрафы не будут применяться в отношении граждан, некоммерческих организаций, а также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юрлиц, а также их сотрудников.