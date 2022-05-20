Казань, 20 мая 2022, 10:01 — REGNUM Жителя Казани признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По решению суда 33-летний мужчина оштрафован на 60 тыс. рублей, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Установлено, что днем 22 июля 2021 года мужчина на пассажирском судне оказал услугу по перевозке 44 пассажиров с причала ООО «Яхт Клуба Аракчино» до 1304 километра реки Волга, с пересечением судового хода. Во время поездки теплоход прекратил самостоятельное движение из-за возникшей технической неисправности и выхода из строя двигателя. Это привело к задымлению судна и необходимости его буксировки к причалу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в мае 2021 года мужчина с ребенком на руках поднимался по трапу на борт теплохода. Произошел сдвиг трапа в сторону, в результате чего мужчина с ребенком упали.
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