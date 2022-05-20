Казань, , 10:01 — REGNUM Жителя Казани признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По решению суда 33-летний мужчина оштрафован на 60 тыс. рублей, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Теплоход с туристами идёт по Волге © Светлана Гузеева

Установлено, что днем 22 июля 2021 года мужчина на пассажирском судне оказал услугу по перевозке 44 пассажиров с причала ООО «Яхт Клуба Аракчино» до 1304 километра реки Волга, с пересечением судового хода. Во время поездки теплоход прекратил самостоятельное движение из-за возникшей технической неисправности и выхода из строя двигателя. Это привело к задымлению судна и необходимости его буксировки к причалу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани в мае 2021 года мужчина с ребенком на руках поднимался по трапу на борт теплохода. Произошел сдвиг трапа в сторону, в результате чего мужчина с ребенком упали.

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