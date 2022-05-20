Москва, 20 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, совершившей нападение на Дагестан в 1999 году, в результате которого ими были убиты 280 человек, задержаны правоохранителями. Об этом 20 мая сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Natalia Medvedeva Шамиль Басаев в автобусе с заложниками

«В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республик», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что названным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 317 УК РФ («Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих») и добавляется, что они были задержаны при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, и силовой поддержке Росгвардии.

При этом, по информации следователей, задержанные добровольно участвовали в банде под общим руководством Басаева и Хаттаба и в том числе, во вторжении в августе 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в результате которого погибли 280 человек и были ранены еще свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие нигерийской армии ликвидировали 43 боевиков в ходе антитеррористической операции на северо-востоке Нигерии.