Ярославль, , 10:04 — REGNUM С начала 2022 года в Ярославской области произошло 33 ДТП с участием автобусов. 1 человек погиб и 42 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

ДТП с автобусом в Ярославле Yarnews.net

В 18 авариях виноватыми были признаны водители автобусов. Это составляет 54,5 процента от общего числа ДТП. Самые распространённые нарушения, которые допускают водители при ДТП — это неправильный выбор дистанции (5 случаев), нарушение правил перевозки людей (4 случая) и несоблюдение очередности проезда (3 случая)

Почти половина происшествий — 45,5 процентов составляют столкновения. Каждое третье ДТП — это падение пассажира, а восьмая часть — наезд на пешеходов.

Как отмечают в Госавтоинспекции, всего сотрудники выявили 732 нарушения правил водителями автобусов, самые частые — это управление неисправным автобусов и непроведение техосмотра.