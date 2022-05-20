Ереван, 20 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Суд в Ереване 20 мая постановил арестовать Игоря Хачатурова, сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Mil.ru Генерал-полковник Юрий Григорьевич Хачатуров

«На основании полученных доказательств Игорю Хачатурову предъявлено обвинение по статье «применение насилия в отношении представителя власти"», — говорится в сообщении.

По версии следователей, Хачатуров участвовал в драке с сотрудником полиции во время одной из акций протеста, проходившей 17 мая. Тогда протестующие перекрыли движение на улице Киевян, а правоохранители старались разблокировать её.

Напомним, в Ереване несколько дней группы протестующих ежедневно блокируют движение на улицах. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С 20 мая было объявлено, что активисты сменят тактику.