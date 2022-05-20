Сеул, , 10:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи работает над тем, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что в Китае были задержаны несколько перебежчиков из КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информационным источникам, двое граждан КНДР были арестованы 17 мая в китайском городе Даньдун после пересечения границы. Сообщается, что ещё трое граждан были задержаны в начале этой недели при попытке пересечь границу.

«Мы работаем с соответствующими агентствами, чтобы выяснить детали», — сказал Чха Док Чхоль в ходе брифинга для прессы.

Между тем сообщения о пересечении границы породили слухи о том, что в КНДР наблюдается нехватка предметов первой необходимости на фоне вспышки COVID-19, а также постоянных экономических трудностей, вызванных санкциями и другими факторами.