Сеул, 20 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи работает над тем, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о том, что в Китае были задержаны несколько перебежчиков из КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информационным источникам, двое граждан КНДР были арестованы 17 мая в китайском городе Даньдун после пересечения границы. Сообщается, что ещё трое граждан были задержаны в начале этой недели при попытке пересечь границу.

«Мы работаем с соответствующими агентствами, чтобы выяснить детали», — сказал Чха Док Чхоль в ходе брифинга для прессы.

Между тем сообщения о пересечении границы породили слухи о том, что в КНДР наблюдается нехватка предметов первой необходимости на фоне вспышки COVID-19, а также постоянных экономических трудностей, вызванных санкциями и другими факторами.