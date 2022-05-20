Троицк, Челябинская область, , 09:57 — REGNUM В Россию из Казахстана не пустили 19 тонн сыра без документов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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В пункте «Бугристое» возле города Троицка проезжала машина, следовавшая из Караганды в Казань. И на груз не оказалось необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.

Гражданина Казахстана, являвшегося перевозчиком, привлекли к административной ответственности. Также с ним провели разъяснительную беседу.