Троицк, Челябинская область, 20 мая 2022, 09:57 — REGNUM В Россию из Казахстана не пустили 19 тонн сыра без документов. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
В пункте «Бугристое» возле города Троицка проезжала машина, следовавшая из Караганды в Казань. И на груз не оказалось необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.
Гражданина Казахстана, являвшегося перевозчиком, привлекли к административной ответственности. Также с ним провели разъяснительную беседу.