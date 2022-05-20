Вашингтон, 20 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 мая дал интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в ходе своего визита в США. В интервью отдельное место было уделено экономическому развитию и привлечению иностранных инвестиций в Косово.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По словам Курти, он воспользовался визитом в США, чтобы привлечь американо-албанских и американских инвесторов в Косово. Политик подчеркнул, что косовская молодежь хорошо подготовлена и владеет английским языком, значительная часть — еще и немецким.

При этом Курти заявил, что Косово обладает потенциалом превращения в ИКТ центр по типу Эстонии: в Косово действуют 650 компаний IT-сектора, из них лишь 30% находятся в иностранной или смешанной собственности. Напомним, именно в Эстонии был создан Skype.