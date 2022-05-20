* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:57 — REGNUM За последнюю неделю около 35 молодых людей из Панджшера были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и увезены в неизвестном направлении.

Арест Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР

Источники сообщили газете «8 Собх», что 17 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у мечети Хаджи Чаман задержали трёх юношей-панджшерцев, о которых с тех пор не было никаких известий.

Сообщается, что Ахмад Билал, Зия-уль-Хак и Джамиль сидели перед домом Зия-уль-Хака, когда несколько вооружённых людей вышли из автомобиля Toyota Corolla золотистого цвета с частными номерами, связали всем троим руки за спиной, отобрали у них телефоны и забрали их с собой.

Источники подтверждают, что это были талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приехавшие на личном автомобиле. По их словам, троих молодых людей увезли на автомобиле Opel Frontera чёрного цвета.

Собеседники издания добавили, что в тот же день радикалы забрали семь человек из района «Хайрхана», девять человек из «Калайе-Наджар», троих из «Хаджи Чаман» и ещё несколько человек из «Котала» и других частей района «Хайрхана».