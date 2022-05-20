Анкара, 20 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Посредником для переговоров с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО может выступить президент США Джо Байден. Об этом 20 мая пишет турецкая газета Milliyet.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Отмечается, что источники издания в НАТО обратили внимание на важность встреч Байдена с главами Финляндии и Швеции Саули Ниинистё и Магдаленой Андерссон.

«Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником», — говорится в статье.

Напомним, ранее Турция заявила, что не может сказать «да» вступлению Финляндии и Швеции, поскольку эти страны являются «очагом терроризма».