В Турции заявили, что Байден может стать посредником на переговорах по НАТО
Анкара, 20 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Посредником для переговоров с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО может выступить президент США Джо Байден. Об этом 20 мая пишет турецкая газета Milliyet.
(сс) jlhervàs
Джо Байден
Отмечается, что источники издания в НАТО обратили внимание на важность встреч Байдена с главами Финляндии и Швеции Саули Ниинистё и Магдаленой Андерссон.
«Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником», — говорится в статье.
Напомним, ранее Турция заявила, что не может сказать «да» вступлению Финляндии и Швеции, поскольку эти страны являются «очагом терроризма».