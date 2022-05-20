Вашингтон, 20 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Бывшая девушка актёра Джонни Деппа, актриса Эллен Баркин, выступила на суде по делу о клевете против Эмбер Хёрд. Об этом 20 мая пишет Daily Mail.

Harald Krichel Джонни Депп

Эллен Баркин рассказала на суде, что во время их отношений у Деппа были проблемы с алкоголем. «Он был пьян большую часть времени», — призналась она, добавив, что актёр также часто употреблял наркотики. Баркин также отметила, что Депп был очень ревнивым и однажды вёл себя неадекватно по отношению к ней — он кинул в её сторону бутылку вина во время драки со своими друзьями.

ИА REGNUM напоминает, что Эллен Баркин и Джонни Депп познакомили в 1990-м году и дружили на протяжении 10 лет. В какой-то момент их отношения переросли в романтические — они встречались несколько месяцев в 1994-м году.