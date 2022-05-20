Владикавказ, 20 мая, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлен факт хищения свыше 1,2 млн рублей сотрудницей госучреждения. Женщина, являясь заведующей филиалом бюджетного учреждения, разработала преступную схему, с помощью которой в течение нескольких лет похищала денежные средства из бюджета. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 20 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Суть аферы заключалась в том, что заведующая фиктивно трудоустроила на работу своих знакомых. Те в организации не появлялись, а денежные средства исправно поступали в карман злоумышленницы.

«Перечисленные в качестве заработной платы денежные средства на имя фиктивно устроенных работников женщина в полном объеме присваивала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1 миллион 200 тысяч рублей.», — говорится в сообщении полиции.

Теперь чиновница стала фигурантом уголовного дела, ей грозит до шести лет лишения свободы.