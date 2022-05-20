Донецк, 20 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 9:22 был открыт огонь с позиций в Авдеевке по Ясиноватой. Выпущено три снаряда калибром 122 мм.

Ранее Ясиноватая несколько раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

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