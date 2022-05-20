Минск, 20 мая 2022, 09:55 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против Степана Путило за организацию и руководство террористической организацией Nexta. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что украинские следователи также возбудили дело против одного из представителей Nexta Яна Рудика.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который был создан при финансовой и организационной поддержке Белорусского дома в Варшаве, тесно связанного с польскими спецслужбами. Эта же организация, согласно показаниям задержанного Романа Протасевича, поддерживала экстремистский проект Nexta.