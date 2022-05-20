Минск, , 09:55 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против Степана Путило за организацию и руководство террористической организацией Nexta. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело Ru.torange.biz

Отмечается, что украинские следователи также возбудили дело против одного из представителей Nexta Яна Рудика.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские националисты, воюющие на Украине и в Донбассе, объединились в «Батальон Кастуся Калиновского», который был создан при финансовой и организационной поддержке Белорусского дома в Варшаве, тесно связанного с польскими спецслужбами. Эта же организация, согласно показаниям задержанного Романа Протасевича, поддерживала экстремистский проект Nexta.