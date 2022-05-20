Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Президент Североатлантического альянса достигла такого уровня, какого еще не было в истории организации. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден 19 мая в рамках встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

НАТО вчерашнего дня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его утверждениям, сомнений в необходимости НАТО больше нет, и военный блок считается актуальным и эффективным.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Белый дом объявил, что Джо Байден направил на одобрение в Конгресс США «отчеты о приеме» Финляндии и Швеции в НАТО.

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