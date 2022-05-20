Париж, , 09:54 — REGNUM После нескольких дней ожидания новое правительство Франции будет объявлено днём 20 мая, сообщили в Елисейском дворце в Париже.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В понедельник, 23 мая, состоится первое заседание совета министров Франции.

«Работа продолжается, причем серьезная. Это не легкая вещь. Это требует времени, предметных обменов мнений. И мы с премьер-министром этим и занимаемся. Так что нужно столько времени, сколько нужно, ведь речь идет о правительстве Франции», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Франции Элизабет Борн прибыла в с визитом в коммуну Ле Мюро, расположенную в департаменте Ивелин в регионе Иль-де-Франс.

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