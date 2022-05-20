Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM Бурятия приняла эстафету международной акции «Сад памяти» от Ингушетии. По словам главы республики Алексея Цыденова, здесь будет высажено 25 тыс. сеянцев сосны или 10 гектаров леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Высадка деревьев Телеграмм-канал Алексея Цыденова

В рамках акции организаторы намерены высадить 27 млн деревьев в память о жертвах Великой Отечественной войны. За два года в высадке приняли участие более 2 млн человек во всех регионах страны.

«Безмолвные свидетели событий, эти деревья станут символом крепнущей памяти, нашего уважения к истории Родины. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь и защищать», — отметил глава региона.

Бурятия, в свою очередь, эстафету передала в Кировскую область.