Пермь, , 09:51 — REGNUM В Перми с 20 мая начинает курсировать дополнительная электричка. Она будет следовать от станции Кабельной до Гайвы. Об этом сообщают СМИ.

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительный электропоезд запланирован до 31 августа с ежедневными рейсами. Длительность поездки по маршруту составит 10 минут.

В день согласно графику предполагается 14 рейсов — по семь в каждую сторону. Стоимость проезда составит 32 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее возмущение пермяков вызвал транспортный коллапс. Из-за ремонта моста через КамГЭС возникли большие пробки. Люди жаловались, что опаздывают на работу и учёбу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Почему не пустить речной трамвай?» — о транспортном коллапсе в Перми