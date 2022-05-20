Пермь, 20 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Перми с 20 мая начинает курсировать дополнительная электричка. Она будет следовать от станции Кабельной до Гайвы. Об этом сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричка

Дополнительный электропоезд запланирован до 31 августа с ежедневными рейсами. Длительность поездки по маршруту составит 10 минут.

В день согласно графику предполагается 14 рейсов — по семь в каждую сторону. Стоимость проезда составит 32 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее возмущение пермяков вызвал транспортный коллапс. Из-за ремонта моста через КамГЭС возникли большие пробки. Люди жаловались, что опаздывают на работу и учёбу.