Иркутск, 20 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В 953 торговых объектах Иркутской области можно приобрести товары с минимальными торговыми наценками, сообщает 19 мая телеграм-канал правительства региона.

В магазине

Отмечается также, что все эти объекты — участники проекта по добровольному самоограничению предельного уровня наценок на отдельные социально значимые продтовары первой необходимости.

В целом акции по повышению ценовой доступностью товаров проводятся в 1300 предприятиях торговли региона. За 1 квартал этого года оборот розничной торговли в Приангарье составил 132,6 млрд руб. или 110,7% к аналогичному показателю предыдущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, социальный проект по минимизации наценок на продовольственные товары первой необходимости в Приангарье стартовал в середине марта 2021 года. Торговые организации самостоятельно определят перечень товаров первой необходимости, на которые будет распространяться самограничение наценок, информацию о которых доведут до потребителей.

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