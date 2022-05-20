Москва, 20 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Доля отечественных вин на российском рынке может вырасти до 70% из-за сокращения импорта. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымское вино «Массандра»

В организации отмечают, что самая активная компенсация выпадающих объёмов идёт в производстве игристых вин. За период с января по апрель включительно таких вин было произведено на 24% больше, чем в тот же период 2021 года.

«По прогнозам Роскачества, уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может измениться, доля российских производителей вырастет с 60 до 70% на фоне сокращения общих объёмов импорта», — указано в сообщении.

В прошлом году доля импортного вина и игристого вина в общем объёме отечественного рынка составляла примерно 40%. В Россию ввезли примерно 295 млн литров тихих вин и более 75 млн игристых.

При этом более 95% от всего объёма игристых вин ввозится в Россию из Италии, Испании и Франции — стран, признанных недружественными. В категории тихих вин из недружественных стран, включая страны ЕС, США и Австралию, поставляется 66% от общего ввозного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, полной остановки винного импорта из стран Евросоюза в ближайшее время в Роскачестве не ожидают.

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