Ростов-на-Дону, , 09:49 — REGNUM Строительство жилья в Ростовской области с начала 2022 года уже превысило 40% от запланированных цифр: более 1 млн кв. метров жилья. Об этом доложил донской губернатор Василий Голубев министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину на рабочей встрече в Москве, передаёт ИА REGNUM.

На стройке Цитата из к/ф «Высота». Реж. Александр Зархи. 1957. СССР

Глава региона отметил, что в целях дальнейшего развития жилищного строительства ведётся поиск дополнительных путей его стимулирования. Так, на Дону площадь земельных участков, на которых может быть возведено около 14 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах, превышает 1 тыс. гектаров.

Продолжается строительство ввод в эксплуатацию дорог, объектов водоснабжения и водоотведения, выполнен план переселения людей из аварийного жилья, благоустраиваются общественные пространства.