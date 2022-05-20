Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 мая в ходе визита в США дал интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в ходе которого прокомментировал отношения между Сербией, Россией и Косово.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Политик подчеркнул, что стремится к такому диалогу с Сербией, который приведет к взаимному признанию, однако Сербия не готова к этому диалогу, поскольку не признает совершенных в Косово преступлений. При этом Курти заявил, что в Косово не будет создана Ассоциация муниципалитетов на этнической основе.

Альбин Курти «Нам нужны нормальные отношения с Сербией, но для этого должна измениться Сербия. Косово в порядке. Они не в порядке и должны измениться. Теперь настало время интеграции Западных Балкан в ЕС, но проблемой является поддержка Сербией России, из-за которой Сербия превращается в балканскую Белоруссию. И здесь США играет решающую роль в улучшении ситуации».

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