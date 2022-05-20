Вашингтон, 20 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 мая в ходе визита в США дал интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в ходе которого прокомментировал отношения между Сербией, Россией и Косово.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Политик подчеркнул, что стремится к такому диалогу с Сербией, который приведет к взаимному признанию, однако Сербия не готова к этому диалогу, поскольку не признает совершенных в Косово преступлений. При этом Курти заявил, что в Косово не будет создана Ассоциация муниципалитетов на этнической основе.