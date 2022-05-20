Красноярск, 20 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. По состоянию на утро 20 мая в Красноярском крае зарегистрировано 59 лесных пожаров на площади 18,5 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Temvremenem.me Лесной пожар

Возгорания действуют в 20 районах, а также в Тюхтетском и Пировском муниципальных округах. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве. Уже остановлено распространение 12 пожаров на площади 6,5 тыс. га.

За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 пожаров на площади 2,7 тыс. га в 13 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС из-за пожаров.