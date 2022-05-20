Чебоксары, , 09:47 — REGNUM В Чувашии резко похолодало, а в Канаше выпал снег. Пользователи в социальных сетях публикуют фотографии и видео снежных «просторов» города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20 мая на фоне резкого похолодания Канаш накрыло снегом. По словам жителей, снег шёл довольно долго — не менее получаса, в результате улицы города превратился в белое «полотно». В социальных сетях публикуют многочисленные снимки, как снег накрыл цветы, здания, машины, дороги.

Кроме того, снегом накрыло дорогу Цивильск — Канаш.

Отмечается, что снег выпал в центральной части Чувашии, минуя город Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов предупреждал, что в ночь с 20 на 21 мая возможны слабые заморозки. По прогнозам, потепление начнётся 24 мая.

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