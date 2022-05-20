Москва, , 09:47 — REGNUM Когда речь заходит о жизненно важных вещах, таких как продовольствие, отопление, Запад начинает снижать накал страстей в вопросе антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что странам — импортёрам российской пшеницы и других продуктов питания придётся очень трудно без поставок из России, а «на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк». При этом, подчеркнул Медведев в сообщении в телеграм-канале, в такой плачевной ситуации Запад виноват сам.

«Теперь похоже, что Запад даёт задний ход. Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов для того, чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно», — написал зампред Совбеза.

Он также добавил, что спокойно жизни граждан мешают санкции, расширение НАТО, «кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим».

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«А больше всего мешает собственный космический кретинизм, — констатировал Медведев. — Значит, пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл. Это полезнее во всех отношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев заявил, что уже сейчас цена на удобрения находится на рекордно высоком уровне, например, по сравнению с 2020 годом цены на удобрения выросли в четыре раза. А это в свою очередь приводит к значительному росту и цен на продукты питания.

По словам эксперта, если не решить проблему удобрений сейчас, то в следующем 2023 году возникнет глобальная проблема с продовольствием.