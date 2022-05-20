Сеул, 20 мая, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Вооружённые силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 1256 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 151 632.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 25 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 914 957.

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